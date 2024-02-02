МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" зарегистрировал в специальном административном районе (САР) в Калининграде международный фонд "Фонд менеджеров" 1 февраля, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и комментария пресс-службы компании. "Яндекс" назвал число заблокированных спам-писем в 2023 году

В выписке не указано, кто является учредителем и главой нового юридического лица. Его адрес и организационно-правовая форма совпадают с "Фондом общественных интересов" (ФОИ), который "Яндекс" зарегистрировал в САР в марте 2020 года. ФОИ получил "золотую акцию" компании и участвовал в принятии решений о согласовании ряда вопросов, имея по ним право вето.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости регистрацию "Фонда менеджеров". "Яндекс" продолжает готовиться к реструктуризации. Ее детали мы расскажем позднее", — добавили в компании.

В январе в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории САР острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САР.

"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.