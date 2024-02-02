МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Компания Apple стала самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, сместив с пьедестала Amazon, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. Прибыль Apple в первом квартале фингода выросла до $33,9 миллиарда

"Apple увеличила стоимость своего бренда с помощью стратегической диверсификации и "премиализации", а также отказавшись от высокой зависимости от продаж iPhone в пользу других устройств и услуг, таких как подписка на Apple TV. Согласно нашему исследованию, более 50% респондентов признали Apple дорогим, но стоящим своей цены", — говорится в релизе.

Второе место заняла компания Microsoft, стоимость бренда которой увеличилась на 78%, до 340 миллиардов долларов, третье место занял Google, его бренд подорожал на 19%, до 333,4 миллиарда. Четвертое место занял прошлогодний лидер — онлайн-ритейлер Amazon, стоимость которого поднялась всего на 3% и составила 308,9 миллиарда. Пятерку лидеров замыкает южнокорейский Samsung, стоимость которого не изменилась и осталась на уровне 99,4 миллиарда долларов.

Американский производителей электромобилей Tesla в то же время выбыла из десятки самых дорогих брендов, опустившись на 18-е место. Стоимость этого бренда сократилась на 12%, до 58,3 миллиарда долларов.

Самым дорогим телекоммуникационным брендом стал Deutsche Telekom, стоимость которого выросла на 17%, до 73,3 миллиарда долларов. Немецкая компания обошла американский Verizon, бренд которого подорожал на 6%, до 71,8 миллиарда.

Агентство также отмечает, что наибольший относительный прирост стоимости бренда был замечен у американского разработчика видеокарт Nvidia — сразу на 163%. Также заметный рост был зафиксирован у компании Charles Schwab — на 136%.