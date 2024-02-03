МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем контрафакта на Wildberries составляет незначительные проценты или даже доли процента, при этом площадка работает над дальнейшим сокращением этих значений, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Wildberries в 2024 году может открыть новый склад в Ленинградской области

"Думаю, что речь идет про какие-то незначительные проценты или даже доли процента. Но мы работаем над дальнейшей минимизацией", — заявила она в ответ на вопрос о том, сколько сейчас на площадке контрафакта.

Так, например, на маркетплейсе в тестовом режиме работает система "Цифровой арбитраж", с помощью которой правообладатели могут напрямую взаимодействовать с другими продавцами и запрашивать у них соответствующую документацию, если у них вдруг возникает подозрение на контрафакт их продукции. В случае, если продавцы не предоставляют подтверждающие документы, такие товары снимаются с онлайн-платформы. Также запущены и другие программы.

Говоря о пожаре на расположенном в районе Санкт-Петербурга Шушары складе Wildberries, Бакальчук сообщила, что узнала о нем в течение получаса с момента возгорания.

"О пожаре я узнала буквально в течение получаса с момента возгорания. Мы обычно обо всех происшествиях узнаем очень быстро, мгновенно подключается огромное количество людей и буквально онлайн даются поручения, собирается информация. У нас была онлайн-конференция, которая длилась без перерыва три-четыре дня. То есть постоянно была связь, подключались коллеги из разных отделов и сообщали поступающую информацию", — сказала она. Wildberries частично компенсировала потери остальным продавцам после пожара

"Ну, какая может быть реакция у человека, который руководит компанией? Сначала, естественно, шок. Ты пытаешься осознать, что произошло", — добавила она. Глава компании уточнила, что сразу запросила консультацию у специалиста по пожарной безопасности. "Он оценил ситуацию, сказал, что, скорее всего, сгорит полностью склад. Исходя уже из этих параметров, начали оперативно предпринимать действия", — рассказала Бакальчук.

"Выехала наша команда в Питер, я в Москве была, потому что нужно было постоянно держать руку на пульсе. В таких ситуациях мне помогает умение сразу собираться, компании все-таки в этом году 20 лет, и это не первый кризис, с которым мы столкнулись. Кризисы каждый раз разные бывают, и у нас есть примерно отработанный сценарий, механизм того, как и что делать. Условно говоря, сначала решаем, потом волнуемся", — продолжила она.

"Мне написало очень много людей — родственники, друзья и партнеры. В первое время я вообще практически ни на что не отвечала. Как ты там вообще держишься? Для меня вообще непонятный вопрос, потому что в течение недели у тебя отключается эмоциональная история. Ты просто работаешь, как думающая машина, нет времени на переживания, страх. Единственное, о чем я переживала — это люди. Самое важное во всей этой истории, что ни один человек не пострадал, все живы", — заключила глава компании.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.