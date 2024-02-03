МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Wildberries рассматривает разные версии по пожару на складе в Шушарах, но из-за тайны следствия не может озвучивать выводы, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries назвала долю контрафакта на маркетплейсе

"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", — сказала Бакальчук.

На прошлой неделе в маркетплейсе сообщили агентству, что глава Wildberries 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.