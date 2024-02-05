МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", сообщила компания. "Яндекс" зарегистрировал в Калининграде "Фонд менеджеров"

"Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы… Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", — сказано в сообщении.

"Яндекс" отметил, что согласовать продажу бизнеса "Яндекса" должны акционеры нидерландской Yandex N.V. и регулирующие органы.

В компании пояснили, что 475 миллиарда рублей — это стоимость с учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Основным владельцем МКАО "Яндекс" будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум"; структура группы "Лукойл"; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя", — говорится в сообщении компании. "Яндекс Маркет" запустит собственный бренд товаров для дома

Отмечается, что ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли, а "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс".

Группа Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

"До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", — говорится в сообщении.

Команда менеджеров "Яндекса" сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, также сообщила компания.

"Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе", — сказано в сообщении.

Там добавили, что "Фонд менеджеров" также сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО "Яндекс".

"Яндекс" после продажи сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

По данным Yandex N.V., она намерена направить "значительную" часть вырученных от продажи бизнеса "Яндекса" денег своим акционерам через выкуп акций.

"Yandex N.V. намерена сохранить часть чистого денежного вознаграждения (после корректировок, применимых налогов и других расходов) для финансирования развития сохраненного международного бизнеса и, в конечном счете, вернуть значительную часть такой чистой выручки нашим оставшимся акционерам, что, как мы в настоящее время ожидаем, произойдет посредством предложения о выкупе акций", — говорится в сообщении нидерландской компании.