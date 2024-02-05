МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 14,5%, до 615,528 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 50,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, до 222,715 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Лента" заявила о планах увеличить число магазинов

Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысились на 50,8% и составили 219,9 миллиарда рублей, за весь год выросли на 14%, до 604,7 миллиарда.