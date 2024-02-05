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2024-02-05T10:25:44+03:00
2024-02-05T10:25:44+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240205/842983826.html
Ритейлер "Лента" увеличил объем выручки в 2023 году
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Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 14,5%, до 615,528 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на... ПРАЙМ, 05.02.2024
финансы, бизнес, новости, россия, "лента", выручка, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 14,5%, до 615,528 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 50,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, до 222,715 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысились на 50,8% и составили 219,9 миллиарда рублей, за весь год выросли на 14%, до 604,7 миллиарда.