Ковальчук: чистая прибыль "Интер РАО" за 2023 год достигла 135 миллиардов рублей
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" за прошлый год достигла 135 миллиардов рублей, выручка составила 1,35 триллиона, сообщил глава компании Борис Ковальчук.
"Мы традиционно сравниваем наши деньги с 2009 годом. Это год, когда вы подписали поручение о консолидации целого ряда активов на базе группы "Интер РАО"… Выручка с 2009 по 2023 год увеличилась с 68 миллиардов до 1,35 триллиона. Операционная доходность, это термин, которым мы заменяем EBITDA, выросла с 11 миллиардов до 180 миллиардов. Чистая прибыль… вместо убытка 2009-го составила 135 миллиардов рублей", — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Инжиниринговый и IT-бизнес группы дал по итогам 2023 года операционную доходность на уровне 23,5 миллиарда рублей", — добавил Ковальчук.
Он также рассказал, что выручка "Интер РАО" от энергомашиностроительного бизнеса за 2023 год выросла на 43%, до 23,4 миллиарда рублей.
"Четвертый аспект, важнейший тоже для нас, — это энергомашиностроение. За последние два года, когда мы этим занялись активно, мы приобрели целый ряд заводов", — сказал он.
"Приведу результаты. Выручку за год мы увеличили на 43% по этим видам деятельности, и она составила 23,4 миллиарда рублей. Для энергомашиностроения это много", — добавил Ковальчук.
По его словам, инвестиции "Интер РАО" на 2024 год запланированы на уровне 160 миллиардов рублей.
"На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций. На 2024 год они запланированы в размере порядка 160 миллиардов рублей", — заявил он.
Среди ключевых направлений инвестиционной деятельности глава компании выделил сферу инжиниринга и IT. "Интер РАО", по словам Ковальчука, принадлежит крупнейший холдинг в области строительных работ с общей выручкой порядка 100 миллиардов рублей и портфелем заказов более 100 миллиардов рублей. Ключевыми партнерами и заказчиками энергокомпании являются "ФСК — Россети", непосредственно "Интер РАО", а также предприятия жилищно-коммунального комплекса Санкт-Петербурга — ГУП "ТЭК" и ГУП "Водоканал".
"Затраты на покупку инжиниринговых компаний в 37 миллиардов за прошлый год дали доходы на 20,5 миллиарда рублей. То есть за год больше половины денег вернулось. А за два с половиной года с момента покупки инжинирингового и IT-бизнеса, на что мы потратили 47 миллиардов, общая доходность составила более 50 миллиардов рублей. То есть мы, несмотря на все сложности и с процентными ставками, и с ростом стоимости оборудования, за два с половиной года окупили этот бизнес", — сказал он, отметив, что компания будет развивать дальше эти компетенции.
Еще одним ключевым аспектом деятельности компании является генерация, отметил Ковальчук. "С 2009-го по 2024 год группа построила 10 400 мегаватт новых мощностей, вложила в это сумму порядка 650 миллиардов без НДС. Также мы являемся активным участником вашей программы по модернизации. Общий объем выигранных нами тендеров составляет более 10 000 мегаватт, и инвестиции составят порядка 185 миллиардов рублей без НДС", — пояснил Ковальчук.
Он также выделил еще один проект компании — строительство Новоленской ТЭС в Республике Саха (Якутия), назвав его важнейшим. Проект должен быть завершен в 2028 году, общий объем инвестиций — порядка 257 миллиардов. По словам Ковальчука, это уникальный, сложнейший проект, который компания уже начала и рассчитывает завершить его в срок.
"Интер РАО" инвестирует 90 миллиардов рублей в строительство инновационной парогазовой станции в Каширском районе Подмосковья, сообщил Ковальчук.
"И также другой важный проект на 90 миллиардов — это строительство инновационной парогазовой станции в Каширском районе Подмосковья. Мы его тоже должны завершить в рамках тех поручений, которые были по развитию газотурбинного машиностроения", — рассказал он.
https://1prime.ru/business/20240205/842986398.html