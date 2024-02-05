МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" за прошлый год достигла 135 миллиардов рублей, выручка составила 1,35 триллиона, сообщил глава компании Борис Ковальчук. Прибыль Exxon за 2023 г превысила ожидания и достигла 36 млрд долл

"Мы традиционно сравниваем наши деньги с 2009 годом. Это год, когда вы подписали поручение о консолидации целого ряда активов на базе группы "Интер РАО"… Выручка с 2009 по 2023 год увеличилась с 68 миллиардов до 1,35 триллиона. Операционная доходность, это термин, которым мы заменяем EBITDA, выросла с 11 миллиардов до 180 миллиардов. Чистая прибыль… вместо убытка 2009-го составила 135 миллиардов рублей", — сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Инжиниринговый и IT-бизнес группы дал по итогам 2023 года операционную доходность на уровне 23,5 миллиарда рублей", — добавил Ковальчук.

Он также рассказал, что выручка "Интер РАО" от энергомашиностроительного бизнеса за 2023 год выросла на 43%, до 23,4 миллиарда рублей.

"Четвертый аспект, важнейший тоже для нас, — это энергомашиностроение. За последние два года, когда мы этим занялись активно, мы приобрели целый ряд заводов", — сказал он.

"Приведу результаты. Выручку за год мы увеличили на 43% по этим видам деятельности, и она составила 23,4 миллиарда рублей. Для энергомашиностроения это много", — добавил Ковальчук.

По его словам, инвестиции "Интер РАО" на 2024 год запланированы на уровне 160 миллиардов рублей. Путин оценил результаты работы "Интер РАО"

"На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций. На 2024 год они запланированы в размере порядка 160 миллиардов рублей", — заявил он.

Среди ключевых направлений инвестиционной деятельности глава компании выделил сферу инжиниринга и IT. "Интер РАО", по словам Ковальчука, принадлежит крупнейший холдинг в области строительных работ с общей выручкой порядка 100 миллиардов рублей и портфелем заказов более 100 миллиардов рублей. Ключевыми партнерами и заказчиками энергокомпании являются "ФСК — Россети", непосредственно "Интер РАО", а также предприятия жилищно-коммунального комплекса Санкт-Петербурга — ГУП "ТЭК" и ГУП "Водоканал".

"Затраты на покупку инжиниринговых компаний в 37 миллиардов за прошлый год дали доходы на 20,5 миллиарда рублей. То есть за год больше половины денег вернулось. А за два с половиной года с момента покупки инжинирингового и IT-бизнеса, на что мы потратили 47 миллиардов, общая доходность составила более 50 миллиардов рублей. То есть мы, несмотря на все сложности и с процентными ставками, и с ростом стоимости оборудования, за два с половиной года окупили этот бизнес", — сказал он, отметив, что компания будет развивать дальше эти компетенции.

Еще одним ключевым аспектом деятельности компании является генерация, отметил Ковальчук. "С 2009-го по 2024 год группа построила 10 400 мегаватт новых мощностей, вложила в это сумму порядка 650 миллиардов без НДС. Также мы являемся активным участником вашей программы по модернизации. Общий объем выигранных нами тендеров составляет более 10 000 мегаватт, и инвестиции составят порядка 185 миллиардов рублей без НДС", — пояснил Ковальчук.

Он также выделил еще один проект компании — строительство Новоленской ТЭС в Республике Саха (Якутия), назвав его важнейшим. Проект должен быть завершен в 2028 году, общий объем инвестиций — порядка 257 миллиардов. По словам Ковальчука, это уникальный, сложнейший проект, который компания уже начала и рассчитывает завершить его в срок.

"Интер РАО" инвестирует 90 миллиардов рублей в строительство инновационной парогазовой станции в Каширском районе Подмосковья, сообщил Ковальчук.

"И также другой важный проект на 90 миллиардов — это строительство инновационной парогазовой станции в Каширском районе Подмосковья. Мы его тоже должны завершить в рамках тех поручений, которые были по развитию газотурбинного машиностроения", — рассказал он.