ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Апелляционный суд Амстердама теперь планирует вынести решение по делу ЮКОСа, в рамках которого Россия пытается отменить решение арбитража о выплате бывшим акционерам нефтяной компании более 50 миллиардов долларов, не 13 февраля, а 20 февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра. Верховный суд подтвердил включение в реестр "Гугла" требований ФНС

Ранее председательствующий судья Ваннер Лос сообщал, что решение по делу ЮКОСа может быть вынесено 13 февраля 2024 года.

"Теперь решение запланировано на 20 февраля", — сказала Зейлстра в понедельник.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма приближается к 60 миллиардам долларов.

В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.