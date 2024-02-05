2024-02-05T14:51:47+03:00
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Путин оценил результаты работы "Интер РАО"
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Результаты работы энергокомпании "Интер РАО" за 2023 год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин. В... ПРАЙМ, 05.02.2024
энергетика, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, интер рао
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Результаты работы энергокомпании "Интер РАО" за 2023 год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник российский лидер провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.
"У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", — обратился Путин к главе компании.
Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.