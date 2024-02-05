МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Результаты работы энергокомпании "Интер РАО" за 2023 год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин. Чистая прибыль "Интер РАО" достигла 135 миллиардов рублей

В понедельник российский лидер провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.

"У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", — обратился Путин к главе компании.

Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.