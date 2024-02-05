ВАРШАВА, 5 фев — ПРАЙМ. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что не потерпит никого, кто "на горбу польских фермеров" захочет торговать украинским продовольствием. "Не особо". В Польше проанализировали перспективы Украины на фронте

"Я хочу ясно заявить: ноль толерантности для тех, кто не хочет выполнять соответствующих рекомендаций. Ноль толерантности для тех, кто захочет нарушать закон. Ноль толерантности для тех, кто захочет нарушать процедуры. Ноль толерантности для тех, кто на горбу польских фермеров захочет сегодня торговать украинским товаром, вводить его на рынок", — заявил он журналистам.

Он также отметил, что украинская сельхозпродукция часто попадает на польский рынок под видом польской. "Поляки хорошо продвинули польские продукты, а часто эти продукты из-за границы попадают на наш рынок как польские", — пояснил замминистра.

В воскресенье Колодзейчак заявил, что начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельхозпродукции через территорию Польши. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.