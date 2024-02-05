МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия в экспортном сезоне 2023-2024 может обновить рекорд экспорта растительных масел, достигнутый в предыдущем экспортном сезоне (для подсолнечного масла он стартует 1 сентября), сообщил в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо" замдиректора ФГБУ "Агроэкспорт" Андрей Кучеров. Минсельхоз назвал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале

"В прошедшем сезоне 2022-2023 мы достигли рекордного результата, приблизились к уровню в 7 миллионов тонн экспорта растительных масел, рост составил 44%", — сообщил Кучеров, заметив, что экспорт российской масложировой продукции продолжает развиваться.

"На текущий момент, по нашим прогнозам, по итогам текущего сезона (2023-2024) экспорт растительных масел может превысить 7 миллионов тонн", — добавил он. Таким образом, рекорд экспорта предыдущего сезона может быть обновлен, следует из его выступления.

Кучеров пояснил, что показатели рекордного экспорта связаны в первую очередь с развитием экспорта в Китай и Индию. "В 2023 году поставки подсолнечного масла в Китай выросли в 3,6 раза, рапсового масла – более чем в 2 раза. Экспорт подсолнечного масла в Индию увеличился в 2 раза", — сообщил он.

В целом Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Китай, Турцию и Индию, а также заняла первое место в китайском импорте рапсового масла.

По итогам 2023 года РФ собрала более 28 миллионов тонн масличных культур.