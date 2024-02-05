МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам прошлого года увеличилась на 37,1% по сравнению с 2022 годом — до 8,469 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. "Яндекс Еда" отметил рост спроса на доставку готовых блюд из ресторанов

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период составила 11,56 доллара против 8,33 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети поднялась на 24%, до 11,647 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 25,494 миллиарда долларов, увеличившись на 10% с показателя прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's выросла на 7% в годовом выражении — до 2,039 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,8 доллара после 2,59 доллара годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 8%, до 2,802 миллиарда долларов. Выручка сети выросла также на 8%, до 6,406 миллиарда долларов, при этом оказалась немного ниже прогноза аналитиков в 6,45 миллиарда.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала выросли на 3,4%, а по итогам года — на 9%. А сопоставимые продажи в США за год увеличились на 8,7%, за прошлый квартал – на 4,3%.

Акции McDonald's на предварительных торгах дорожают на 0,1%.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".