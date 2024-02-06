МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области намерен аннулировать сделку по перечислению 12,9 миллиарда рублей российской ООО "ИКЕА Торг" (Ingka Holding) на счет Fami Limited (Ирландия), связанной с Ingka Group, которая управляет активами шведской IKEA, рассказало издание "Коммерсантъ". ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 13 миллиардов рублей

Сообщается, что суд призвал истца предоставить документы в поддержку своего требования, а ответчика — соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки с ООО "Маркет". Кроме того, требуется показать проведенные по сделке финансовые операции.

Как отметил опрошенный источник, в определении суда указан только один ответчик в лице Fami Limited, хотя в сделке участвуют как минимум две стороны.

По словам экспертов, причиной иска является то, что налоговики видят нарушение в том, что платежи были направлены напрямую иностранной компании, обходя российскую дочернюю структуру IKEA.

Ранее в арбитражном суде Московской области сообщали, что межрегиональная инспекция ФНС потребовала взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, ушедшего с российского рынка работу.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. После начала спецоперации на Украине приостановила деятельность в России, позднее заявила о планах продать активы в стране.