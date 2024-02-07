МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящийся на акционеров, по итогам 2023 года подскочил почти в 40 раз на фоне деконсолидации российского бизнеса, следует из финансовой отчетности компании. Суд признал недействительной передачу Carlsberg бренда "Балтики"

Так, чистый убыток в 2023 году вырос почти в 38 раз и составил 40,788 миллиарда датских крон (почти 5,9 миллиарда долларов) после убытка в 1,063 миллиарда крон годом ранее. Результат компания объясняет деконсолидацией бизнеса в РФ: накопленным убытком в 41,504 миллиарда крон и потерями от обесценения в 7,002 миллиарда крон.

Убыток на акцию за год составил 299,7 кроны (43,19 доллара) после убытка в 7,6 кроны год назад. Выручка Carlsberg за год поднялась на 4,7% — до 73,585 миллиарда крон (10,6 миллиарда долларов). Органический рост выручки составил 9,2%.

В четвертом квартале прошлого года выручка увеличилась на 6,3% в годовом выражении и составила 15,503 миллиарда крон (2,2 миллиарда долларов).

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 30 тысяч человек.

С 2008 года в состав Carlsberg Group входит "Балтика", однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ — Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.