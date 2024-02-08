2024-02-08T11:16:29+03:00
2024-02-08T11:16:29+03:00
2024-02-08T11:16:29+03:00
2024
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Назван будущий крупнейший совладелец "Яндекса"
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Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%, сообщила Yandex N.V... ПРАЙМ, 08.02.2024
бизнес, новости, яндекс, бизнес, реструктуризация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент: FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании получит 35%, сообщила Yandex N.V.
"Участниками сделки по приобретению являются: FMP, общество с ограниченной ответственностью специального назначения, созданное и принадлежащее членам команды высшего руководства подразделений "Яндекса" в России. После публичного объявления о продаже ожидается, что в FMP примут участие в общей сложности до 50 человек … 35% — FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании", — говорится в сообщении.
Там добавляется, что остальные доли распределились между "Инфинити менеджмент" — 25%, "Аргонавт" — 15%, "IT.Развитие" — 15% и "Меридиан-сервис" — 10%.
В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.