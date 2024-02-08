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Миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
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Миллиардер Василий Анисимов, владевший девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства еще в 2022 году. Об этом сообщает издание Forbes со... ПРАЙМ, 08.02.2024
бизнес, новости, россия, гражданство, список forbes
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Василий Анисимов, владевший девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства еще в 2022 году. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на предоставленные бизнесменом документы.
По словам Анисимова, миллиардер не обладает никакими активами в России, компании Coalco и компанию ООО "Большое Домодедово" сейчас принадлежат местному менеджменту. При этом, по данным Forbes, у бизнесмена есть активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах.
Кроме того, напоминает издание, Анисимов в 1990-е годы получил гражданство Доминиканской Республики, в 2022 году получил хорватский паспорт.
Василий Анисимов находится на 72-м месте в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2023 год. Его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.