МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Василий Анисимов, владевший девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства еще в 2022 году. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на предоставленные бизнесменом документы. Во Франции ужаснулись идее изъятия денег у граждан для Украины

По словам Анисимова, миллиардер не обладает никакими активами в России, компании Coalco и компанию ООО "Большое Домодедово" сейчас принадлежат местному менеджменту. При этом, по данным Forbes, у бизнесмена есть активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах.

Кроме того, напоминает издание, Анисимов в 1990-е годы получил гражданство Доминиканской Республики, в 2022 году получил хорватский паспорт.

Василий Анисимов находится на 72-м месте в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2023 год. Его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.