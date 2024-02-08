МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Фонд общественных интересов" продолжит владеть "золотой акцией" МКАО "Яндекс", а "Фонд менеджеров" получит вторую "золотую акцию", они дают специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" зарегистрировал в Калининграде "Фонд менеджеров"

"У МКАО "Яндекс" будет две "золотых акции". После завершения реструктуризации "Фонд общественных интересов" продолжит владеть "золотой акцией", и ее права останутся такими же, как были раньше. "Фонд менеджеров" Яндекса получит вторую "золотую акцию" МКАО "Яндекс", которая даст им специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров", — объяснили в пресс-службе.

Как указано в документах, которые Yandex N.V. разослал своим акционерам, сейчас "Фонд общественных интересов" владеет "золотой акцией" Yandex N.V. После реструктуризации те преимущества, которые дает "золотая акция", будут неактуальны для международного подразделения. "Приоритетная акция будет приобретена компанией за нулевое вознаграждение и аннулирована в установленном порядке в соответствии с в соответствии с требованиями голландского законодательства", — уточнили в Yandex N.V.

Ранее в феврале "Яндекс" зарегистрировал в специальном административном районе (САР) в Калининграде международный фонд "Фонд менеджеров". Его адрес и организационно-правовая форма совпадают с "Фондом общественных интересов", который "Яндекс" зарегистрировал в САР в марте 2020 года. "Фонд общественных интересов" получил "золотую акцию" компании и участвовал в принятии решений о согласовании ряда вопросов, имея по ним право вето.

В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Акционеры Yandex N.V. рассмотрят сделку 7 марта.