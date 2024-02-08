2024-02-08T17:34:51+03:00
2024-02-08T17:51:20+03:00
2024-02-08T17:34:51+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240208/843022659.html
ЦБ рассказал, в какой валюте россияне и бизнес хранят сбережения
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https://россиясегодня.рф
Объем средств в китайских юанях на счетах компаний и граждан в российских банках по итогам прошлого года достиг 68,7 миллиарда долларов, превысив сбережения в американских... ПРАЙМ, 08.02.2024
банки, финансы, бизнес, новости, россия, цб, юани
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем средств в китайских юанях на счетах компаний и граждан в российских банках по итогам прошлого года достиг 68,7 миллиарда долларов, превысив сбережения в американских долларах, говорится в материалах ЦБ.
"На фоне сокращения использования "токсичных" валют растут объемы привлечения и размещения банками средств в юанях. Текущие и срочные средства юридических и физических лиц в китайской валюте превысили аналогичный показатель в долларах США (68,7 против 64,7 в эквиваленте миллиарда долларов США)", — пишет ЦБ.
Кроме того, по итогам 2023 года зафиксирован рост кредитования юридических лиц в юанях в 3,6 раза, вызванный как конвертациями ранее выданных кредитов в долларах и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок.