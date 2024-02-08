МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем средств в китайских юанях на счетах компаний и граждан в российских банках по итогам прошлого года достиг 68,7 миллиарда долларов, превысив сбережения в американских долларах, говорится в материалах ЦБ. Доллар США консолидируется на заявлениях ФРС, юань не реагирует на инфляцию

"На фоне сокращения использования "токсичных" валют растут объемы привлечения и размещения банками средств в юанях. Текущие и срочные средства юридических и физических лиц в китайской валюте превысили аналогичный показатель в долларах США (68,7 против 64,7 в эквиваленте миллиарда долларов США)", — пишет ЦБ.

Кроме того, по итогам 2023 года зафиксирован рост кредитования юридических лиц в юанях в 3,6 раза, вызванный как конвертациями ранее выданных кредитов в долларах и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок.