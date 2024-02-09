МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупные российские компании, имеющие бизнес за рубежом, должны с осторожностью относиться к льготам по налогу на прибыль, поскольку они могут привести к налоговым доначислениям их дочерним структурам в других государствах из-за налоговой реформы ОЭСР, предупредила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева. Россиян предупредили о мошеннических звонках "от имени ФНС"

Она отметила, что многие крупные российские компании продолжают работать за рубежом. "И когда вы говорите о том, что необходимо снижать налог на прибыль и давать как можно больше тем компаниям, которые инвестируют, вы просто задумайтесь", – сказала она, выступая на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

Шепелева отметила, что сейчас в Европе наблюдается "суперактивность по внедрению правил Pillar-2". Азиатские страны менее активны в этой части, но тоже начинают присоединяться к глобальной налоговой реформе ОЭСР.

Эта реформа строится на двух "столпах": Pillar-1 и Pillar-2 и реализуется с 2023 года. В Pillar-1 речь идет о распределении прибыли транснациональных гигантов между странами их присутствия, он касается глобальных холдингов с оборотом более 20 миллиардов евро в год. А Pillar-2 устанавливает минимальную ставку налогообложения прибыли для международных компаний в 15%, чтобы прекратить практику ухода от налогов с помощью низконалоговых юрисдикций. Это затрагивает интересы и российского бизнеса.

"Если вы попадаете под эти правила и осуществляете бизнес не только в РФ, то можете себе представить: если эффективная ставка (налогообложения прибыли — ред.) у вас будет меньше 15%, я в страшном сне себе не могу представить, что те льготы, которые дает Российская Федерация – инвестиционная льгота, по сути эта льгота будет уплачена в бюджет другой страны", — сказала Шепелева.

Россия участвовала в разработке глобальной налоговой реформы, но из-за санкций была отстранена от этой работы. "Конечно, мы не говорим о полном внедрении Pillar-2. Бессмысленно Российской Федерации сейчас внедрять Pillar-2, мы не станем квалифицированной налоговой юрисдикцией в текущей ситуации", – отметила она.

Замглавы ФНС призвала бизнес совместно с налоговиками готовиться к внедряемым другими странами изменениям. "Какую отчетность нужно будет предоставлять там, чтобы подтвердить ставку 15%? Вместе с нами вам надо об этом думать. Не думайте, что мы враги, мы вам поможем", — подчеркнула она.