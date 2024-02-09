МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российскому бизнесу нельзя работать с Китаем по западным лекалам, основываясь только на доверии, заявил руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский. Китайский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

"Самая главная ошибка российского бизнеса, что он пытается работать с Китаем по тем конструкциям, юрисдикциям, к которым он привык работать с Западом. Но так не получится", — сказал он в ходе экспертного семинара "Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция" в Московской торгово-промышленной палате.

Нельзя также, по его словам, "работать с Китаем на авось или исключительно на доверии, которым, как правило, российские предприниматели просто-напросто прикрывают все-таки свою некомпетентность".

Перед подписанием каких-либо бумаг, заметил эксперт, необходимо, как это делается между самими российскими контрагентами, внимательно изучить своего китайского партнера, тщательно проверить его компанию, язык контракта, смотреть арбитражную оговорку, не жалея для этого ни времени, ни сил.

"Китай вообще надо понимать, серьезно его изучать, изучать китайское право, начинать обязательно нужно с базовых, теоретических моментов. Параллельно, конечно, заниматься практикой. Без теории государства и права не получится понять фундамент, на чем основана вся китайская юридическая конструкция", — подчеркнул Трощинский. А шире, добавил он, — это политическая конструкция КНР.

"Надо изучать политическую систему Китая, понимать, что там значит партия, другие органы, какое место занимает институт прокуратуры в этой системе, тогда вы сможете добиваться и практических результатов", — заключил эксперт.