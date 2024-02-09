2024-02-09T22:36:48+03:00
2024-02-09T22:36:48+03:00
2024-02-09T22:36:48+03:00
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https://1prime.ru/business/20240209/843035237.html
Российская компания немецкого Siemens переименована в "Системс"
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Российская компания немецкого концерна Siemens AG переименована в ООО "Системс", следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее название этой структуры было созвучно с названием головной компании... ПРАЙМ, 09.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская компания немецкого концерна Siemens AG переименована в ООО "Системс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Ранее название этой структуры было созвучно с названием головной компании и было ООО "Сименс". Изменения внесены в ЕГРЮЛ 8 февраля 2024 года.
С 2021 года российская структура компании находится в процессе реорганизации в форме выделения. В марте 2022-го Siemens покинул Россию из-за санкций, прекратил поставки продукции и приостановил контракт с РЖД на покупку поездов "Сапсан".
В конце 2023 года компания Siemens объявила, что потеряла 600 миллионов евро после ухода из России. Выручка ООО "Сименс" по итогам 2021 года составила 26,26 миллиарда рублей, по итогам 2022-го — 6,32 миллиарда рублей.