МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская компания немецкого концерна Siemens AG переименована в ООО "Системс", следует из данных ЕГРЮЛ. Берлин окажет Siemens Energy финансовую помощь, пишет СМИ

Ранее название этой структуры было созвучно с названием головной компании и было ООО "Сименс". Изменения внесены в ЕГРЮЛ 8 февраля 2024 года.

С 2021 года российская структура компании находится в процессе реорганизации в форме выделения. В марте 2022-го Siemens покинул Россию из-за санкций, прекратил поставки продукции и приостановил контракт с РЖД на покупку поездов "Сапсан".

В конце 2023 года компания Siemens объявила, что потеряла 600 миллионов евро после ухода из России. Выручка ООО "Сименс" по итогам 2021 года составила 26,26 миллиарда рублей, по итогам 2022-го — 6,32 миллиарда рублей.