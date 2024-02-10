СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Проблемы с платежами, поступающими из России в банки Турции, вредят в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Посол рассказал о влиянии усиления санкций США на торговлю России с Турцией

Ранее источник сообщал РИА Новости, что несколько частных турецких банков закрыли счета российских компаний, что связано с беспрецедентным давлением Вашингтона в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.

"Мы не можем не ощущать сдерживающего воздействия незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России Западом, пытающимся угрозой применения вторичных санкций всячески блокировать контакты с нашими зарубежными партнерами", — сказал Буравов.

Он отметил, что это, в частности, касается и проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, не имеющие никакого отношения к санкционной продукции.

"Прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики", — подчеркнул дипломат.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.