МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Авторам в Telegram стоит с осторожностью относиться к слишком щедрым предложениям рекламодателей, часто за ними скрываются мошенники, которые могут "угнать" канал; при этом юридически защититься в данном мессенджере очень трудно – злоумышленники анонимны, либо действуют из-за рубежа, рассказал РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Мои финансы.рф" Кирилл Полещук.

"Владельцы Telegram-каналов также могут стать жертвами мошенников – у них могут "угнать" канал. Часто мошенники скрываются под видом рекламодателей и предлагают невероятные деньги за размещение рекламных постов", — рассказал эксперт.

После перехода по ссылкам вместо заработка за рекламу владелец канала теряет доступ к своему каналу, пояснил он. "Юридически защитить себя в данном случае будет крайне трудно, поскольку мошенники действуют анонимно либо из-за рубежа", — отметил он.

Также эксперт рассказал, чем опасна заманчивая реклама для обычной аудитории мессенджера. Например, как убедилось агентство, один из ресурсов рекламировал канал "инвестора Ульяны", которая поможет "заработать свой первый миллион уже совсем скоро". При этом само сообщение начинается со слов "на ваш баланс начислено 350 тысяч рублей".

По словам эксперта, данная информация является "сомнительной", поскольку нужно понимать, "что никто никому никогда не зачислит просто так ни 350 тысяч рублей, ни просто 350 рублей". "Но ведь не зря говорят – чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Это объясняет постоянно растущее количество пострадавших от действий мошенников", — сказал Полещук.

Он пояснил, что сомнительный пост обязательно содержит в себе ссылки для перехода на другой Telegram-канал или в Telegram-бот, а в дальнейшем – ссылку на переход на сайты в браузере.

При этом после перехода по ссылке сценарии могут быть разные – от установки вредоносных программ, позволяющих злоумышленникам украсть личные данные, данные карт и проникнуть в банковское приложение, до предложения купить какие-либо услуги или добровольно перевести деньги за якобы очень "ценную" информацию, заключил эксперт.