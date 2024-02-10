СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Наблюдается активизация процесса открытия филиалов российских компаний и совместных предприятий в Турции на фоне переориентации экономических связей России на новые направления, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Российским туристам порекомендовали не "испытывать судьбу" в Турции

"В целом можно сказать, что этот процесс (по открытию офисов российских компаний — ред.) существенно активизировался, опять же в силу идущей переориентации наших связей на новые направления, новые рынки. В этом контексте значение Турции сложно переоценить, и это сказывается в том числе на активности российских компаний, которые более активно создают здесь совместные предприятия и производства, компании разного спектра, связанные с производством, оказанием услуг", — сказал он.

По его словам, наиболее активно переводится в Турцию деятельность крупных компаний, экономических операторов, которые ранее координировали эту деятельность с учетом "тогдашней географии через европейские крупные центры, в которых сейчас в силу известных причин работа не представляется возможной, и с учетом переориентации они переводят сюда свои региональные штаб-квартиры, увеличивается количество работающих здесь сотрудников".

Буравов подчеркнул, что крупные госкомпании в Турции традиционно представлены, в том числе Газпромэкспорт и Росатом, у которых есть сеть связанных с ними компаний и структур.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.