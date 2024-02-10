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В ГД подготовили проект о запрете публикации рекламы в продукции иноагентов
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Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов подготовили комитеты по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета ГД по безопасности... ПРАЙМ, 10.02.2024
общество , бизнес, новости, россия, госдума, продукция иноагентов, запрет рекламы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов подготовили комитеты по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
По мнению депутатов Госдумы, следует лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, и законопроект об этом уже обсуждают, сообщил утром в субботу председатель ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению Председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", — написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что важную тему сегодня затронул Володин.
"Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны… Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!" — указал Пискарев.