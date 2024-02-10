МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов подготовили комитеты по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. В Госдуме предложили запретить иноагентам службу по призыву в органах ФСБ

По мнению депутатов Госдумы, следует лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, и законопроект об этом уже обсуждают, сообщил утром в субботу председатель ГД Вячеслав Володин.

"Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению Председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании", — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что важную тему сегодня затронул Володин.

"Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны… Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!" — указал Пискарев.