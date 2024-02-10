МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российские суды обладают правом вводить процедуру банкротства в отношении зарубежных компаний, имеющих "тесную связь" с Россией, следует из решения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, сообщает "Интерфакс". Разработчика "планшета Чубайса" могут признать банкротом

Из документа следует, что указанная процедура может распространяться как на активы, находящиеся в России, так и на имущество, расположенное в любом другом государстве мира.

Такие выводы судьи сформулировали в ходе рассмотрения жалобы на отказ судов инициировать процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects, обладавшей ранее тремя торговыми центрами в Московской области, переданными в уставный капитал другой кипрской структуры АMN, Commercial Property Advisors.

Согласно условиям договора, AMN передавались все права и обязанности по аренде, в том числе обеспечительные платежи от арендаторов. Новому владельцу пришлось взыскивать эти платежи в судебном порядке. При этом суд подтвердил право AMN, но средства ей так и не поступили.

Westwalk Projects имела в собственности филиал в РФ, но суды не стали принимать заявление о его банкротстве, так как в качестве должника может выступать лишь юрлицо, а не филиал, причем не ведущий никакой деятельности и подавший заявление о прекращении аккредитации. Согласно материалам дела, предполагалось, что AMN вправе обратиться с требованием в кипрский суд.

Верховный суд РФ с данным доводом не согласился и указал, что ключевым фактором является наличие связи должника с РФ и, в зависимости от того, где расположен основной центр интересов, суды вправе инициировать как локальное, так и трансграничное производство по делу о банкротстве.

В итоге инстанция решение нижестоящих судов было отменено.