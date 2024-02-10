"Интерфакс": судам разрешили банкротить иностранные фирмы с "тесной связью" с РФ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российские суды обладают правом вводить процедуру банкротства в отношении зарубежных компаний, имеющих "тесную связь" с Россией, следует из решения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, сообщает "Интерфакс".
Из документа следует, что указанная процедура может распространяться как на активы, находящиеся в России, так и на имущество, расположенное в любом другом государстве мира.
Такие выводы судьи сформулировали в ходе рассмотрения жалобы на отказ судов инициировать процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects, обладавшей ранее тремя торговыми центрами в Московской области, переданными в уставный капитал другой кипрской структуры АMN, Commercial Property Advisors.
Согласно условиям договора, AMN передавались все права и обязанности по аренде, в том числе обеспечительные платежи от арендаторов. Новому владельцу пришлось взыскивать эти платежи в судебном порядке. При этом суд подтвердил право AMN, но средства ей так и не поступили.
Westwalk Projects имела в собственности филиал в РФ, но суды не стали принимать заявление о его банкротстве, так как в качестве должника может выступать лишь юрлицо, а не филиал, причем не ведущий никакой деятельности и подавший заявление о прекращении аккредитации. Согласно материалам дела, предполагалось, что AMN вправе обратиться с требованием в кипрский суд.
Верховный суд РФ с данным доводом не согласился и указал, что ключевым фактором является наличие связи должника с РФ и, в зависимости от того, где расположен основной центр интересов, суды вправе инициировать как локальное, так и трансграничное производство по делу о банкротстве.
В итоге инстанция решение нижестоящих судов было отменено.
https://1prime.ru/business/20240210/843036857.html