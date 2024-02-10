МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Специальные административные районы (САР), созданные на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский в Приморском крае, учитывают потребности бизнеса и содержат лучшие практики всемирно известных офшорных юрисдикций, заявил в беседе с РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В России проведут эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса

Он отметил, что новые возможности в САР — это "целое новое корпоративное право".

"Почему я говорю, что оно лучше? Потому что мы пишем его, учитывая потребности бизнеса, во взаимодействии с бизнесом. Мы взяли все лучшее из других юрисдикций, начиная от Гонконга и заканчивая островом Джерси", — сказал он.

По словам Торосова, темпы переезда бизнеса в САР растут и это связано не только с санкциями, но и с расширением из года в год мы значительно "инструментария". Так, с 2023 года предусмотрена возможность инкорпорирования бизнеса в САР, а не только его "перевозка". Поэтому создать международную компанию в САР теперь может и иностранный учредитель при определенных условиях, добавил первый замминистра.

В числе других правовых новаций САР Торосов назвал появление возможности смены учредителя международного фонда, новый подход к формированию коллегиального органа управления общественно-полезного фонда, изменение согласно уставу международного фонда порядка принятия решений коллегиальным органом управления.

Режим САР действует в России с августа 2018 года. В таких районах созданы условия для привлечения иностранного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.

Торосов сообщил, что всего в САР сейчас зарегистрировано 344 участника, в число которых входят 273 международные компании и два международных общественно-полезных фонда на острове Октябрьский и 69 международных компаний на острове Русский.