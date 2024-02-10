МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Полиция задержала находившегося в международном розыске бывшего директора клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России. Воронежец по фамилии Амфетаминов арестован за наркотики

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в 2021 году взял на контроль расследование уголовного дела об оказании данной клиникой услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого в эфире телеканала "Россия 1" Анжела Хачатурян заявила, что ее бывшего супруга, известного телепродюсера Владимира Арцибашева, довели до смерти в клинике.

"Задержан находившийся в международном розыске бывший директор клиники "Медицина 24/7". В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и главного врача клиники "Медицина 24/7" в Москве Олега Серебрянского. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержание произошло в аэропорту после прилета Серебрянского из Турции, после чего об был помещен в СИЗО. С ним проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Росздравнадзор выдвинул клинике претензии еще в 2019 году, учреждению выдали предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования.

Басманный суд Москвы в сентябре 2021 года санкционировал заочный арест главврача клиники Олега Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла.