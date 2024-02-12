МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Страны Азии заняли наибольшую долю в товарообороте России в 2023 году: на экспорт в них пришлось 306,6 миллиарда долларов, на импорт — 187,5 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба РФ. Российских экспортеров призвали осваивать рынки Юго-Восточной Азии

Как следует из данных статистики, российский экспорт в Азию за 12 месяцев прошлого года вырос на 5,6%, импорт — на 29,2%.

Что касается Европы, то экспорт из РФ в 2023 году упал на 68%, до 84,9 миллиарда долларов (265,6 миллиарда в 2022 году), импорт сократился на 12,3%, до 78,5 миллиарда долларов.

Объемы торговли России с Африкой за 2023 год выросли: экспорт — на 42,9%, до 21,2 миллиарда долларов, импорт – на 8,6%, до 3,4 миллиарда долларов.

Товарооборот со странами Америки упал: экспорт — на 40,4%, до 12,2 миллиарда долларов, импорт – на 11%, до 15 миллиардов долларов.