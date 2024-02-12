МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы назначил наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.

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По данным следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Администраторами тг-канала были главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин) и Тимур Бигаев. Фигуранты вину не признали. 

"Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявил судья Андрей Лутов, оглашая решение. Романовский и Бигаев получили по семь лет лишения свободы.

Прокурор просил для Суханова 8 лет, а для остальных двух фигурантов — по 7,5 лет колонии строгого режима. По окончании прений сторон и последнего слова подсудимых в четверг судья удалился в совещательную комнату.

Собчак назвала данный приговор несправедливым и несоразмерным и заявила, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.

"Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?" — добавила она в канале "Кровавая барыня".

Ранее Собчак заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

Позднее приговор прокомментировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что фигуранты нарушили закон, получили по заслугам. "Закон суров, но это закон", — напомнил Соловьев древнеримскую пословицу.

Oсторожно Media — медиа-холдинг Ксении Собчак со своим блэк-джеком, ютубом, фильмами, репортажами, подкастами, телеграм-каналами и прочими активами.