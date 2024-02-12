МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore переводит работу убыточного никелевого рудника Koniambo в режим техобслуживания, готовится к поиску нового промышленного партнера, сообщила компания в пресс-релизе. В России выросло потребление металлопродукции

"Акционеры Koniambo Nickel SAS (KNS) — совместного предприятия Societe Miniere du Sud Pacifique SA (SMSP) и Glencore plc — приняли решение о переводе KNS в режим технического обслуживания… В ближайшее время Glencore начнет процесс поиска потенциального нового промышленного партнера для KNS", — сообщает компания.

В сообщении Glencore отмечает высокие эксплуатационные расходы и слабую ситуацию на рынке никеля, на фоне чего KNS остается убыточным предприятием, даже с учетом предложенной помощи французского правительства. Швейцарская компания более десяти лет является спонсором проекта, вложив за это время более 4 миллиардов долларов и так и не получив прибыли, отмечается в сообщении.

В феврале компания сообщила, что в 2023 году ее производство никеля снизилось на 9%, до 97,6 тысячи тонн, а по итогам текущего года прогнозирует его добычу на уровне 80-90 тысяч тонн.

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.