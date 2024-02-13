МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина. Нельзя работать с китайским бизнесом на авось, заявил эксперт

Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится с 1 марта 2024 до 1 марта 2025 года. В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.

Сервис позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий, отмечается в пресс-релизе.

"Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько "кликов", – отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы — АО "Центр биометрических технологий".

Координатором выступает ФНС России. Согласно постановлению, ведомство обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.