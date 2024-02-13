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В Минсельхозпроде рассказали о производстве бананов в Подмосковье
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Промышленное производство бананов на территории Подмосковья не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... ПРАЙМ, 13.02.2024
бизнес, новости, россия, минсельхозпрод, промышленное производство бананов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Промышленное производство бананов на территории Подмосковья не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее в пресс-службе министерства социального развития Московской области рассказали, что подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду.
"Промышленное производство бананов на территории Московской области не планируется", — сказали в пресс-службе.
Традиционным и основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор. Но импорт из этой страны сократился после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти эквадорских компаний из-за опасного вредителя — мухи-горбатки. Но уже начались поставки из Индии, о своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители.