МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Промышленное производство бананов на территории Подмосковья не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Эквадор не сможет компенсировать выпадающий экспорт бананов в Россию

Ранее в пресс-службе министерства социального развития Московской области рассказали, что подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду.

"Промышленное производство бананов на территории Московской области не планируется", — сказали в пресс-службе.

Традиционным и основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор. Но импорт из этой страны сократился после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти эквадорских компаний из-за опасного вредителя — мухи-горбатки. Но уже начались поставки из Индии, о своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители.