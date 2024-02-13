МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Снижение лимита на зарубежные онлайн-покупки без уплаты пошлин поможет российским продавцам — это поспособствует развитию внутренней торговли, однако могут вырасти цены на иностранные товары, заявил РИА Новости руководитель ПЭК: GLOBAL Антон Буянов. Свою позицию в беседе с агентством выразили и другие игроки рынка. В России могут подорожать товары из иностранных интернет-магазинов

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники написало, что власти обсуждают сокращение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200–500 евро или нуля. На данный момент порог в ЕАЭС составляет одну тысячу евро, однако если до 31 марта не будет принято другого решения, то он автоматически будет снижен до 200 евро.

"Снижение порога будет способствовать развитию внутренней торговли в России. При этом данная мера приведет к росту стоимости товаров, которые жители России заказывают на зарубежных онлайн-площадках", — заявил Буянов. Так, например, по его словам, сейчас, приобретая смартфон стоимостью до одной тысячи евро на китайском маркетплейсе, российский покупатель может сэкономить до 50% по сравнению с ценами на аналогичный гаджет в отечественных офлайн-магазинах.

"Если порог беспошлинной торговли будет снижен, заказывая на зарубежной онлайн-площадке продукцию, стоимость которой превышает 200-500 евро, необходимо будет заплатить таможенную пошлину и оформить сопроводительные документы на груз при въезде товара на территорию России. Следовательно, многие товарные категории будет выгоднее приобретать только на российских площадках", — добавил он.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов уточнил, что АКИТ сегодня объединяет компании с разными бизнес-моделями, поэтому в отрасли сложилось разнонаправленное отношение к изменению порога беспошлинной торговли. "Это, пожалуй, единственный вопрос, или один из немногих, по которому АКИТ не сформировала единой позиции", — уточнил он.

НЕОБХОДИМОЕ ПРОДЛЕНИЕ

"Мы, как и многие крупные игроки рынка электронной коммерции и трансграничной логистики, выступаем за продление действующего порога беспошлинного ввоза и сохранение доступных цен для потребителей", — заявила руководитель юридического отдела CDEK.Shopping Полина Щербинина.

По ее словам, сейчас часть потребителей имеют возможность получать необходимые товары с минимальной наценкой даже в период санкционных ограничений. А при отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза, как ожидает Щербинина, стоимость всех зарубежных товаров "может вырасти до 15% уже в 2024 году". Придерживаются схожей позиции и в "Почте России". Так, там сообщили, что снижение или отмена порога чревата повышением цен на товары на маркетплейсах, уменьшением ассортимента, а также падением объёмов импортных международных почтовых отправлений для "Почты России".

ПОЗИЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

"Возможность приобрести товары в других странах позволяет покупателям сохранить доступ к привычному для них ассортименту. Снижение или отмена порога беспошлинной торговли может привести к тому, что с онлайн-витрины пропадут товары, которые пользуются популярностью у покупателей в России. Мы выступаем за сохранение беспошлинной торговли на прежнем уровне", — объяснили в Wildberries.

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, добавили, что поддержание беспошлинного порога на уровне 1000 евро в последние несколько лет помогло компании обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары. А отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить, считают там.

Агентство направило запрос в Минпромторг РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).