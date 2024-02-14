МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ, говорится в сообщении ведомства. В Архангельске студентам разрешили писать диплом с помощью нейросети

"ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, ранее ФАС получила заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ — объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс". "Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом", — добавили в службе.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя "Work 5" и рекламораспространителя ООО "Яндекс". Если будут установлены нарушения, организации привлекут к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В пункте 1 статьи 14.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" указано, что нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.