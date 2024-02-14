2024-02-14T12:43:29+03:00
2024-02-14T12:43:29+03:00
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2024
https://1prime.ru/business/20240214/843065815.html
Мантуров оценил интерес европейского бизнеса к рынку России
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Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер — глава... ПРАЙМ, 14.02.2024
бизнес, экономика, новости, россия, минпромторг, бизнес, рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны — привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских — я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей — из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 — это 20%", — сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", — добавил Мантуров.
Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.