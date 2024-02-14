МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В Минэкономразвития назвали плюсы снижения нагрузки на бизнес

"Не все знают эти цифры. Я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями, которые сегодня трудятся в нашей стране. Когда говорят о том, что убегают предприятия из нашей страны — привели несколько цифр. Это цифра Ассоциации европейского бизнеса: из 500 крупных компаний европейских — я не беру тех, кто с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей — из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего 100 — это 20%", — сказал он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"При этом я не буду назвать, какие из них, но у большинства из них есть опционы. По решению президента сейчас это ограничено только двумя годами, но опционы такие есть. Это говорит о том, что наш рынок интересен", — добавил Мантуров.

Он также отметил, что похожая тенденция есть и с крупными компаниями из США: из 350 ушло 66, ряд из них также с опционом обратного выкупа бизнеса.