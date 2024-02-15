МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российские экспортеры и бизнесы столкнулись с потерей крупных сумм из-за обязательной продажи валютной выручки в России, сообщают "Известия" со ссылкой на председателя совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзу.

Центральный банк России

ЦБ рассказал, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры

По данным издания, до введения обязательной продажи валютной выручки экспортеры могли оставить ее на своих счетах и распоряжаться ей за рубежом, однако теперь они несут крупные убытки при трансграничных переводах.

Ко всему прочему, российские банки повысили сбор за валютный контроль. В некоторых кредитных организациях он может достигать 70-120 тысяч рублей. "Финансовые организации назначают разные комиссии в зависимости от своей политики. Сегодня минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет", — заметил председатель Комиссии по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общественного совета при Минэкономразвития России Алексей Шарифуллин.

Ранее в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. В соответствии с указом, компании должны зачислить не менее 80% своей выручки на российские банковские счета в течение 60 дней и продать не менее 90% зачисленной валюты на внутреннем рынке в течение двух недель. Эта мера распространяется на 43 группы компаний из разных секторов экономики, включая энергетический, металлургический, химический, лесной и сельскохозяйственный.