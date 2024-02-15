МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российские экспортеры и бизнесы столкнулись с потерей крупных сумм из-за обязательной продажи валютной выручки в России, сообщают "Известия" со ссылкой на председателя совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзу. ЦБ рассказал, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры

По данным издания, до введения обязательной продажи валютной выручки экспортеры могли оставить ее на своих счетах и распоряжаться ей за рубежом, однако теперь они несут крупные убытки при трансграничных переводах.

Ко всему прочему, российские банки повысили сбор за валютный контроль. В некоторых кредитных организациях он может достигать 70-120 тысяч рублей. "Финансовые организации назначают разные комиссии в зависимости от своей политики. Сегодня минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет", — заметил председатель Комиссии по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общественного совета при Минэкономразвития России Алексей Шарифуллин.

Ранее в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. В соответствии с указом, компании должны зачислить не менее 80% своей выручки на российские банковские счета в течение 60 дней и продать не менее 90% зачисленной валюты на внутреннем рынке в течение двух недель. Эта мера распространяется на 43 группы компаний из разных секторов экономики, включая энергетический, металлургический, химический, лесной и сельскохозяйственный.