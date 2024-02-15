АНКАРА, 15 фев — ПРАЙМ. Экспорт турецких декоративных растений в Россию превысил 5,6 миллиона долларов в 2023 году, Анкара намерена и в текущем году наращивать продажи на российском рынке, сообщил зампред правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) Турции Ахмет Дюндар. Россия усилит контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

"Объем экспорта турецкой индустрией декоративных растений в 2023 году превысил 113 миллионов долларов. Сектор достиг значительного роста на российском рынке, где наблюдается рост потребления цветочной продукции… Экспорт декоративных растений в РФ в 2022 году… составлял 4 миллиона 294 тысяч 890 долларов, тогда как в 2023 году эта цифра возросла до 5 миллионов 649 тысяч 664 долларов. Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке", — сообщил Дюндар в интервью госагентству Anadolu.

По его словам, турецкие производители вышли на российский рынок, где наблюдается высокий спрос, в частности, с марта 2022 года. "Благодаря растущему спросу для турецкого сектора декоративных растений появился важный рынок", — приводит издание его слова.

Он отметил, что покупатели из России проявили интерес к гвоздикам и розам из числа срезанных цветов, красным гвоздикам и красным розам из числа живых растений, а также к деревьям и ландшафтным растениям.

Дюндар пояснил, что производство декоративных растений в Турции в прошлом году увеличилось по сравнению с 2022 годом. "Продажи из нашей страны ускорились…. Нам необходимо увеличить объемы производства", — отметил Дюндар, слова которого приводит издание.