ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Компании России получили новые возможности с введением санкций, сейчас они "не жадничают", вкладываются в свое развитие и подготовку кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области. Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК

"Ваше пожелание простимулировать еще и наши предприятия, которые заинтересованы в получении хорошо подготовленных специалистов, конечно, это легче, чем выдавать деньги из бюджета. Поэтому мы будем, конечно, стимулировать. Тем более, знаете, что, я думаю, что вы тоже видите, вот компании наши, которые столкнулись с определенными проблемами и ограничениями, с санкциями и так далее, но при этом получив рынок сбыта своей продукции внутри собственной страны, который освободился от значительного количества западных брендов, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам, в том числе и по кадрам, шла самым наилучшим образом, и они не жадничают, предприятия вкладываются в эту работу", — сказал Путин.

Президент отметил, что власти поговорят с компаниями и предприятиям, чтобы они вкладывались "не только в образование, но и во времяпрепровождение, в спорт побольше тоже вкладывались". "Уверен, что так и будет", — добавил он.