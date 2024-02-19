МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Polymetal International решила продать российский бизнес структуре фирмы "Мангазея" исходя из оценки в 3,69 миллиарда долларов и ожидает, что сделку закроют до конца марта 2024 года, сообщает Polymetal. Сделали вид, что уходят. Японский бизнес продолжает получать прибыль в РФ

"Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс". По условиям сделки АО "Полиметалл" оценено в $3,69 миллиарда, включая внешний и внутригрупповой долг… Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года", — сказано в сообщении.

В указанную выше сумму входит вознаграждение в размере 1,479 миллиарда долларов (до вычета налогов), складывающееся из дивидендов в 1,429 миллиарда долларов, которые должны быть выплачены от АО "Полиметалл" в пользу компании до закрытия сделки (из которых 278 миллионов будут направлены на общекорпоративные цели группы и приблизительно 1,151 миллиарда — на полное погашение внутригрупповой задолженности компании перед АО "Полиметалл"), а также денежного вознаграждения в размере 50 миллионов долларов, выплачиваемого покупателем в момент закрытия сделки. В данную сумму входит и чистый долг в размере приблизительно 2,21 миллиарда долларов, находящийся на балансе АО "Полиметалл". Он должен уменьшить консолидированный долг группы Polymetal после сделки.

Все расчеты в рамках сделки будут проводиться в российских рублях. Поступления в пользу группы после завершения продажи оцениваются в 300 миллионов долларов (после уплаты налогов). Совет директоров планирует использовать данные средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы Polymetal, следует из релиза.

Компания также отмечает, что закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая необходимые регуляторные разрешения и одобрение собранием акционеров. Их общее собрание назначено на 7 марта в Астане. Кроме того, говорится, что управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 16 февраля 2024 года подтвердило компании, что не будет вводить санкции против нерезидентов США, включая Polymetal, за проведение сделки или участие в ней. Эксперт ожидает, что цена золота вырастет более 2000 долларов

РАБОТА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ

Действующая управленческая команда АО "Полиметалл" продолжит свою работу после завершения сделки, следует из сообщения золотодобытчика.

"Покупатель заявил о том, что управлять компанией продолжит действующая управленческая команда АО "Полиметалл" во главе с генеральным директором Сергеем Черкашиным. Свои позиции сохранят все заместители генерального директора и руководители производственных подразделений компании", — говорится в сообщении.

"Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме", — прокомментировал основатель и владелец ГК "Мангазея" Сергей Янчуков, слова которого приведены в сообщении.

"Состав активов, принципы управления бизнесом и стратегия компании остаются неизменными. Это относится и к социальной ответственности компании, и к подходу к корпоративному управлению. Мы продолжим инвестировать в действующие предприятия, проекты развития и геологоразведку для того, чтобы сохранить технологическое лидерство в отрасли и продолжить динамично наращивать объемы производства и запасов", — отметил, в свою очередь, Черкашин.

АО "Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра в России с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. Портфель включает 10 производственных активов и 3 крупных проекта развития. Производство в 2024 году запланировано на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников — около 12 тысяч человек.

АО "Мангазея Плюс" — структура, созданная для осуществления сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", добывающей драгоценные металлы и с 2011 года оперирующей в Забайкальском крае. Компания входит в группу компаний "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея Майнинг" владеет портфелем проектов развития на стадии проектирования и подготовки к строительным работам с общей ресурсной базой более 400 тонн золота.