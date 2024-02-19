МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы постепенно отказываются от вложений в рынки Финляндии — объем инвестиций снизился до уровня 2019 года, пишет газета Verkkouutiset. Набиуллина рассказала о ресурсах для инвестиций в Россию

Издание отмечает, что по итогам 2023 года на финские рынки пришло 247 новых компаний против 330 в 2022 году. Лидерами по объемам инвестиций стали Швеция, Норвегия и Великобритания, топ-3 покинули США. По мнению экспертов, сокращение инвестиций фиксируется по всей Европе, а обстановка в Финляндии просто демонстрирует "международную тенденцию".

"Неопределенность отражается на замедлении инвестиционных потоков. Снижение происходит из-за уменьшения количества сделок по покупке бизнеса. В глобальном масштабе объемы инвестиций в новые проекты в прошлом году сократилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб по всей Европе", — заявил директор агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо.

Аумо добавил, что властям Финляндии необходимо упростить процедуру выдачи разрешений и получения банковских услуг для иностранных компаний. Оборот предприятий, принадлежащих иностранным компаниям, в 2022 году в Финляндии составил 130 миллиардов евро. Тогда же общий объем экспорта компаний с иностранным участием составил около 39% от всего финского экспорта (около 32 миллиардов евро).

Тем не менее, с начала 2014 года зафиксирован рост грузовых перевозок между Россией и Финляндией по Балтийскому морю, до закрытия границ с Россией морские перевозки между странами почти полностью прекратились.