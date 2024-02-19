2024-02-19T15:16:44+03:00
2024-02-19T15:16:44+03:00
2024-02-19T15:16:44+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240219/843110052.html
Кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке перешла в собственность России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе... ПРАЙМ, 19.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, рошен, собственность, петр порошенко
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110019.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110019.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110015.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110015.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110012.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84311/00/843110012.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240205/842988482.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВОРОНЕЖ, 19 фев — ПРАЙМ. Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Липецкой области.
"По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову…. Октябрьским районным судом Липецка удовлетворены требования заместителя генпрокурора РФ… о запрете на территории РФ деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — сообщили в группе объединённой пресс-службы судов Липецкой области в соцсети "ВКонтакте".
Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.