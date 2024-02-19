ВОРОНЕЖ, 19 фев — ПРАЙМ. Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Липецкой области. В "Асконде" спрогнозировали рост экспорта российской кондитерской продукции

"По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову…. Октябрьским районным судом Липецка удовлетворены требования заместителя генпрокурора РФ… о запрете на территории РФ деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — сообщили в группе объединённой пресс-службы судов Липецкой области в соцсети "ВКонтакте".

Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.