МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Для всех отделений "Почты России" 23 февраля станет выходным, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщает компания. Россиянам раскрыли, кого отключат от VPN после 1 марта

"23 февраля станет выходным для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Также компания сообщает, что 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.