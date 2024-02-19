2024-02-19T16:52:53+03:00
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"Почта России" изменит график работы 23 февраля
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Для всех отделений "Почты России" 23 февраля станет выходным, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщает компания. "23 февраля станет... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , бизнес, новости, россия, "почта россии", 23 февраля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Для всех отделений "Почты России" 23 февраля станет выходным, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщает компания.
"23 февраля станет выходным для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Также компания сообщает, что 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.