МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Роснефтью" за 2023 год составила 269,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, газа — 92,7 миллиарда кубометров, сообщила компания. В Кремле не исключили изъятие активов ФРГ в ответ на "дочку" Роснефти

"Добыча углеводородов компанией в 2023 году составила 269,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов – 193,6 миллиона тонн. Добыча газа компанией в 2023 году составила 92,7 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении компании. Уточняется, что показатель не учитывает газ, направленный на прочие технологические нужды.

"По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов Компании по категории 2Р на конец года составили 11,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%", — сообщила "Роснефть".

В отчете "Роснефти" указывается, что компания в 2023 году снизила долговую нагрузку по МСФО на 0,7 триллиона рублей, соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,9х в долларовом выражении.

Скорректированный свободный денежный поток по МСФО за 2023 года вырос на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,427 триллиона рублей. Капитальные затраты по МСФО в 2023 году увеличились на 14,6% по сравнению с предшествующим годом и составили 1,297 триллиона рублей. В Кремле не исключили изъятие активов ФРГ в ответ на "дочку" Роснефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что "благодаря строгому контролю над расходами и работе по повышению эффективности удельные затраты на добычу углеводородов по итогам 2023 года снизились до 2,6 долларов за баррель нефтяного эквивалента".

В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу углеводородов на 2,3%, до 5,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа по итогам позапрошлого года составляла на тот момент рекордные для компании 74,4 миллиарда кубометров.