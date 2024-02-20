МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России не ожидает бесконтрольного выхода на биржевой рынок акций, на которые будут обменяны депозитарные расписки вследствие редомициляции эмитентов, все меры против теоретического излишнего "навеса" акций на рынке приняты, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В ЦБ рассказали о результатах тестирования инвесторов

Принятый в РФ в прошлом году закон позволяет перевести в Россию активы иностранных компаний, редомициляция которых по закону "О международных компаниях и международных фондах" невозможна или существенно затруднена из-за зарубежных санкций. Банк России ранее определил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок "квазироссийских" компаний в случае получения ими статуса международной компании с пропиской в российской юрисдикции.

"Действительно, "заведение" под российскую инфраструктуру большого количества депозитарный расписок, превращение их в акции российских эмитентов привело к потенциальной проблеме — большого навеса акций, которые могут повлиять на нормальную бесперебойную работу, на бесперебойную торговлю этими бумагами, на фактически снижение стоимости", — сказал Чистюхин журналистам в кулуарах II Российского форуме финансового рынка.

"Проблема только теоретическая, потому что практически предприняты все необходимые действия, чтобы объем акций на рынок бесконтрольно не вышел. Это были, в первую очередь, и предписания, и условия соответствующих решений межправкомиссии о том, что акции останутся закрытыми для вторичного обращения на рынке", — добавил Чистюхин.

О редомициляции в Россию уже объявили, в частности, такие компании, как VK и "Мать и дитя" (MD Medical), которые имеют программы глобальных депозитарных расписок (ГДР). Компании прекратили листинг своих ГДР на Лондонской фондовой бирже и планируют сохранить листинг на Московской бирже. Редомициляцию в РФ одобрили также акционеры Европейского медицинского центра (ЕМС). По завершении процесса ЕМС сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Мосбирже, сообщала компания.

В январе акционеры TCS Group (банк "Тинькофф") в январе одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района (САР) на острове Русский. АФК "Система" проводит процесс редомициляции двух компаний, через которые владеет фармацевтической компанией "Биннофарм". Акционеры "Эталона" в середине декабря утвердили редомициляцию компании также с Кипра в Россию. Провести редомициляцию планируют в "Яндексе".