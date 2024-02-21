НОВОСИБИРСК, 21 фев — ПРАЙМ. Магазин с товарами известного шведского бренда IKEA открылся в Новосибирске на площадях гипермаркета "Лента" в Первомайском районе города: горожане с любопытством заходят посмотреть на любимые вещи, но единственная касса пока свободна, знаменитой акулы нет, а цены "кусаются". Названы автомобильные бренды, которые все еще выпускают в России

Корреспондент РИА Новости одним из первых посетил магазин под небольшой вывеской "RUKEЛ", которую он сначала прочитал как RUKEA, и увидел, какие товары шведского гиганта стали вновь доступны новосибирцам. Гипермаркет компании IKEA в Новосибирске, как и по всей России, закрылся весной 2022 года. Он располагался в торговом центре "Мега" на левом берегу Оби.

Новый магазин разместился на территории урезавшего свои площади здания гипермаркета "Лента" по Бердскому шоссе и занимает в несколько раз меньшую площадь, чем оригинал из Швеции. Кроме того, часть этой площади пока недоступна для покупателей и больше похожа на склад товаров, которые скоро пополнят ассортимент. Товары в основном представлены вещами для дома. Мебели, по крайней мере пока, крайне мало. В целом посетители достаточно активно интересуются новым магазином, но тех, кто что-то покупает, гораздо меньше.

Еще не отвыкшие от доступных цен покупатели IKEA в Новосибирске разглядывают новые этикетки с улыбками — цены выросли примерно на 40% по сравнению с тем, что было два года назад, а на некоторые позиции ценники повысились в два раза и более. Так, к примеру, известный стеллаж Billy с двумя полками здесь можно купить за 9159 рублей, пластмассовый детский табурет Mammut за 1199 рублей, а бамбуковую подставку для смартфона Bergenes за 429 рублей. Обнимательное сердце с руками Famnig Hjarta можно приобрести за 1199 рублей, а серую мышку Gosig Ratta – за 749.

Самым дешевым товаром, который обнаружил корреспондент, оказалась деревянная рамка для фотографии 10 на 15 сантиметров Bontofta. В новом магазине ее можно купить за 89 рублей. Полюбившейся же многим россиянам мягкой акулы Blahaj в ассортименте нет, как нет и любых продуктов питания. Говорить о ресторане IKEA и знаменитых фрикадельках также не приходится.

Если судить по оригинальным этикеткам на товарах, сверху которых наклеены новые, то большинство из них были произведены в 2022 году — году закрытия магазинов IKEA в России, а некоторые и в 2021 году. Хотя встречаются образцы, произведенные, к примеру, в июле или сентябре 2023 года. Большинство представленных товаров были произведены для шведской компании в Китае или в России.

Не пожелавший назвать свою фамилию в разговоре с корреспондентом РИА Новости управляющий магазином Влад рассказал, что его общая площадь около 1000 квадратных метров, а торговая — около 600 "квадратов". Товары же в магазин поставляются по параллельному импорту из других стран. По его словам, ассортимент постепенно будет расширяться, а кроме того, в настоящее время в Новосибирске готовится к открытию второй подобный магазин – в павильоне Кировского рынка в левобережье Новосибирска. Он сообщил, что название магазина, которое корреспондент прочитал как RUKEA, правильно читать "РУКЕЛ".

Девушка-кассир рассказала одному из покупателей, что товары IKEA в Новосибирск везут из соседнего Казахстана, где нет ни одного официального магазина компании, но несколько точек давно наладили поставки брендовых вещей из других стран.