МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя меры против китайских компаний Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics, главы минобороны Северной Кореи и фирм из РФ, которые обвиняют в поставках боеприпасов из КНДР, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники. МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России

Отмечается, что эти китайские фирмы обвиняются в якобы помощи Москве в покупке на Западе запрещенных технологий для вооружений. Кроме того, в список войдут несколько граждан Белоруссии, сообщает портал.

Всего, по его данным EUObserver, в списке санкций будет обозначено 108 физических и 87 юридических лиц, большинство из которых — российские компании в сфере вооружения и их руководители, а также российские чиновники. Также сообщается, что страны ЕС уже начали обсуждать 14-й санкционный пакет, который будет включать новые экономические меры.

"В то же время страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету (санкций — ред.), который будет включать новые экономические меры", — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Ожидается, что он вступит в силу к пятнице. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, меры направлены на предприятия военно-промышленного комплекса.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.