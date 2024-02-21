2024-02-21T17:03:27+03:00
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Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома"
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Росимущество готовит повторные торги по продаже крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпрома", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В настоящий момент... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росимущество готовит повторные торги по продаже крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпрома", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящий момент проводятся мероприятия по подготовке к повторным торгам", — ответили в Росимуществе на соответствующий вопрос, отметив, что дополнительная информация появится позже.
Росимущество оценивало ранее рыночную стоимость акций подлежащего приватизации "Росспиртпрома" в 10,61 миллиарда рублей. Аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" должен был пройти 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок.
Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее подтверждал, что "Росспиртпром" был внесен в план приватизации. В октябре в пресс-службе Минфина сообщали РИА Новости, что проводится проверка рыночной стоимости активов, подготовка к приватизации акций компании не завершена, а их продажа, как ожидается, "состоится до конца 2023 года".
"Росспиртпром" — крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.