МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет санкций ЕС против РФ помимо мер в отношении трех китайских компаний накладывает торговые ограничения на фирмы из Турции и Индии, которые якобы поставляют России военные технологии, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России

Ранее председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что данный пакета согласован и должен быть официально одобрен к 24 февраля. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ограничения затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные ранее антироссийские ограничения.

"По словам дипломатов ЕС, новые санкции включали добавление трех фирм из материкового Китая в список компаний, с которыми предприятиям ЕС запрещено иметь дело", — сказано в сообщении портала. Отмечается, что эти юрлица обвиняются в поставках в Россию "секретных военных технологий", которые якобы используются в ходе конфликта на Украине. Источники также рассказали, что новый пакет санкций предусматривает торговые ограничения в отношении индийских и турецких компаний, которые якобы помогают России "получить доступ к запрещенным компонентам и технологиям".

В рамках нового пакета дипломаты ЕС также согласовали заморозку активов и запрет на выдачу виз министру обороны КНДР Кан Сун Наму, которого они считают ответственным за "поставку Москве баллистических ракет".

Евродипломаты сообщили Euractiv, данный пакетбыл одобрен "очень быстро", за исключением одного заявления Венгрии, которая на прошлой неделе попросила больше времени для рассмотрения его содержания.

Ранее Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Ожидается, что он вступит в силу к пятнице. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, меры направлены на предприятия военно-промышленного комплекса.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

КНДР не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.