ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Почти 35% японских компаний, работающих в России, заявили, что ведут свою деятельность "как обычно", такие данные обнародовала Японская организация содействия развитию внешней торговли (JETRO). Япония запретила поставки в Россию еще пяти категорий товаров

Компаний, которые продолжают обычную деятельность в России, 34,9%. Это на 4 процентных пункта выше, чем по опросу, проведенному в мае-июне прошлого года.

В то же время 25,4% компаний, представленных в России, заявили, что полностью прекращают свою деятельность. Таких компаний по сравнению с прошлым годом стало больше на 9,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом.

Наконец, число компаний, которые частично прекращают свою деятельность, сократилось до 34,9% с 50%.

Таким образом, в целом компаний, которые частично или полностью прекращают свою деятельность в России, стало 60,3%, что на 5,9 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

Опрос проводился среди 63 компаний, представленных в России, с 1 по 11 февраля этого года.